Черемисинова (Киселева) Домника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинова (Киселева) Домника

Место рождения

Рига, Свечинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Киселев Сидор

Мать: ?

Рига, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Черемисинов Александр

Рождение ребёнка
1746

Сын: Черемисинов Харлам

Отец ребёнка: Черемисинов Александр

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Черемисинов Никифор

Отец ребёнка: Черемисинов Александр

Рождение ребёнка
11.07.1751

Дочь: Феврония Александровна

Отец ребёнка: Черемисинов Александр

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.11.1756

Сын: Черемисинов Егор

Отец ребёнка: Черемисинов Александр

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Черемисинов Козма

Отец ребёнка: Черемисинов Александр

Рождение ребёнка
1759

Сын: Черемисинов Марко

Отец ребёнка: Черемисинов Александр

Рождение ребёнка
05.02.1763

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Черемисинов Александр

Мулы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов Александр

Смерть
После 1795
Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
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