Черемисинова (Киселева) Домника
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Киселев Сидор
Мать: ?
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Черемисинов Александр
Рождение ребёнка
1746
Сын: Черемисинов Харлам
Отец ребёнка: Черемисинов Александр
Рождение ребёнка
1750
Сын: Черемисинов Никифор
Отец ребёнка: Черемисинов Александр
Рождение ребёнка
11.07.1751
Дочь: Феврония Александровна
Отец ребёнка: Черемисинов Александр
Рождение ребёнка
26.11.1756
Сын: Черемисинов Егор
Отец ребёнка: Черемисинов Александр
Рождение ребёнка
1756
Сын: Черемисинов Козма
Отец ребёнка: Черемисинов Александр
Рождение ребёнка
1759
Сын: Черемисинов Марко
Отец ребёнка: Черемисинов Александр
Рождение ребёнка
05.02.1763
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Черемисинов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795
Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния