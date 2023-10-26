Бурняшев Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.2015
Сын: Бурняшев Артём Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.2018
Дочь: Бурняшева Валерия Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.2020
Дочь: Бурняшева Алиса Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности