Бурняшев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурняшев Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.2015

Сын: Бурняшев Артём Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.01.2018

Дочь: Бурняшева Валерия Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.01.2020

Дочь: Бурняшева Алиса Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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