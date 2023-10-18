Фуксова (Шилова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФуксова (Шилова) Евдокия

Фуксова (Шилова) Евдокия

Место рождения

Россия

Дата рождения

08.03.1925

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1925

Отец: Шилов Михаил

Мать: Шилова Варвара

Россия
Рождение ребёнка
16.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фуксов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фуксов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуксов Александр

Отец ребёнка: Фуксов Николай

Смерть
2004
Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close