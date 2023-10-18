Фуксова (Шилова) Евдокия
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.03.1925
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1925
Отец: Шилов Михаил
Мать: Шилова Варвара
Россия
Рождение ребёнка
16.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фуксов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фуксов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фуксов Александр
Отец ребёнка: Фуксов Николай
Смерть
2004
Россия