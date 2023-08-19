Левашов Афанасий Павлов
Место рождения
Дата рождения05.07.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1897
Отец: Левашов Павел Федоров
Мать: Левашева Мария Петрова
Крещение
06.07.1897
Godparents:села Калабино государственный крестьянин Иван Петров Гридчин и села Калабино государственная крестьянская девица Анастасия Андреева Левашева | Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
12.01.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карлова Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Левашова Ефросиния Петровна
Смерть
Неизвестно