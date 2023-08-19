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Левашов Афанасий Павлов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

05.07.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1897

Отец: Левашов Павел Федоров

Мать: Левашева Мария Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
06.07.1897
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:села Калабино государственный крестьянин Иван Петров Гридчин и села Калабино государственная крестьянская девица Анастасия Андреева Левашева | Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левашова Ефросиния Петровна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левашова Ефросиния Петровна

Рождение ребёнка
12.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левашова Ефросиния Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карлова Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Левашова Ефросиния Петровна

Смерть
Неизвестно
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