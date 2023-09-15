Стригина (Гавриленко) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти12.03.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1888 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Стригин Илья Герасимович
Рождение ребёнка
21.02.1890 ст.
Дочь: Стригина Анна Ильинична
Отец ребёнка: Стригин Илья Герасимович
Смерть
12.03.1899 ст.