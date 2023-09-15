Стригина (Гавриленко) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стригина (Гавриленко) Евдокия Николаевна

Место рождения

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

12.03.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1888 ст.

Муж: Стригин Илья Герасимович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1888 ст.

Сын: Стригин Григорий Ильич

Отец ребёнка: Стригин Илья Герасимович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.02.1890 ст.

Дочь: Стригина Анна Ильинична

Отец ребёнка: Стригин Илья Герасимович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
12.03.1899 ст.
Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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