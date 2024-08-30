Иванова-Иванова-Симеонова (Петрова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.09.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1827 ст.
Бракосочетание
10.01.1849 ст.
Рождение ребёнка
06.03.1851 ст.
Дочь: Феодорова-Ефимова (Иларионова) Дарья Евфимиевна
Отец ребёнка: Ефимов (Феодоров) Евфимий Иларионович
Рождение ребёнка
25.01.1852 ст.
Дочь: Феодорова-Ефимова (Иларионова) Анна Евфимиевна
Отец ребёнка: Ефимов (Феодоров) Евфимий Иларионович
Рождение ребёнка
25.05.1856 ст.
Рождение ребёнка
14.09.1857 ст.
Дочь: Феодорова-Ефимова (Иларионова) Евфимия Евфимиевна
Отец ребёнка: Ефимов (Феодоров) Евфимий Иларионович
Смерть
Неизвестно