Иванова-Иванова-Симеонова (Петрова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова-Иванова-Симеонова (Петрова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.09.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1827 ст.

Отец: Иванов-Симеонов (Иванов) Иван Петрович

Мать: Дмитриева (Михайлова) Евдокия Дементьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.01.1849 ст.

Муж: Ефимов (Феодоров) Евфимий Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.1851 ст.

Дочь: Феодорова-Ефимова (Иларионова) Дарья Евфимиевна

Отец ребёнка: Ефимов (Феодоров) Евфимий Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1852 ст.

Дочь: Феодорова-Ефимова (Иларионова) Анна Евфимиевна

Отец ребёнка: Ефимов (Феодоров) Евфимий Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1856 ст.

Сын: Феодоров-Ефимов (Иларионов) Иван Евфимиевич

Отец ребёнка: Ефимов (Феодоров) Евфимий Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.09.1857 ст.

Дочь: Феодорова-Ефимова (Иларионова) Евфимия Евфимиевна

Отец ребёнка: Ефимов (Феодоров) Евфимий Иларионович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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