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Евентьев Иван Степанович
Евентьев Иван Степанович
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Место рождения
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
21.06.1896
Пол
Мужской
Отец
Евентьев Степан Леонтьевич
Мать
Евентьева Матрена Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1896
Отец:
Евентьев Степан Леонтьевич
Мать:
Евентьева Матрена Александровна
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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