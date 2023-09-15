Евентьев Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвентьев Иван Степанович

Евентьев Иван Степанович

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.06.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1896

Отец: Евентьев Степан Леонтьевич

Мать: Евентьева Матрена Александровна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close