Феодоров Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1961
Дата смерти11.06.2011
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1961
Отец: Феодоров Александр Саввич
Мать: Попова Ева Тевосовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феодоров Виктор Борисович
Мать ребёнка: Феодорова Сарра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодорова Эврика Борисовна
Мать ребёнка: Феодорова Сарра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феодоров Манолис Борисович
Мать ребёнка: Феодорова Сарра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феодоров Сергей Борисович
Мать ребёнка: Феодорова Сарра Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.2011