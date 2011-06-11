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Феодоров Борис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1961

Дата смерти

11.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1961

Отец: Феодоров Александр Саввич

Мать: Попова Ева Тевосовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феодоров Виктор Борисович

Мать ребёнка: Феодорова Сарра Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодорова Эврика Борисовна

Мать ребёнка: Феодорова Сарра Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феодоров Манолис Борисович

Мать ребёнка: Феодорова Сарра Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феодоров Сергей Борисович

Мать ребёнка: Феодорова Сарра Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодорова Сарра Фёдоровна

Смерть
11.06.2011
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