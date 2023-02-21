Евдокимова (Волкова) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Волкова) Анна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1919

Дата смерти

18.04.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1951

Сын: Евдокимов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Евдокимов Владимир Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Владимир Иванович

Смерть
18.04.1994
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