Евдокимова (Волкова) Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1919
Дата смерти18.04.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1951
Сын: Евдокимов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Евдокимов Владимир Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1994