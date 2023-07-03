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Михаленкова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

21.03.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1873 ст.

Сын: Михаленков Иван Степанович

Отец ребёнка: Михаленков Степан Федотович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.06.1877 ст.

Дочь: Михаленкова Елена Степановна

Отец ребёнка: Михаленков Степан Федотович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.09.1881 ст.

Дочь: Щеглова Ефросинья Степановна

Отец ребёнка: Михаленков Степан Федотович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаленков Степан Федотович

Смерть
21.03.1913 ст.
Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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