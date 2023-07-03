Михаленкова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти21.03.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1873 ст.
Сын: Михаленков Иван Степанович
Отец ребёнка: Михаленков Степан Федотович
Рождение ребёнка
10.06.1877 ст.
Дочь: Михаленкова Елена Степановна
Отец ребёнка: Михаленков Степан Федотович
Рождение ребёнка
30.09.1881 ст.
Дочь: Щеглова Ефросинья Степановна
Отец ребёнка: Михаленков Степан Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1913 ст.