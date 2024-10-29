Наумова (Никашина) Акулина Емельяновна 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наумова (Никашина) Акулина Емельяновна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Никашин Емельян Никонович

Мать: Никашина (Семушкина) Екатерина Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Павел Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Павел Емельянович

Рождение ребёнка
06.01.1867 ст.

Дочь: Домна Павловна

Отец ребёнка: Наумов Павел Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.03.1868 ст.

Сын: Наумов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Наумов Павел Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1871 ст.

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Наумов Павел Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.07.1872 ст.

Сын: Наумов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Наумов Павел Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1878 ст.

Дочь: Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Наумов Павел Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.06.1879 ст.

Сын: Иван Павлович

Отец ребёнка: Наумов Павел Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1885 ст.

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Наумов Павел Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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