Наумова (Никашина) Акулина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1867 ст.
Дочь: Домна Павловна
Отец ребёнка: Наумов Павел Емельянович
Рождение ребёнка
14.03.1868 ст.
Отец ребёнка: Наумов Павел Емельянович
Рождение ребёнка
28.03.1871 ст.
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Наумов Павел Емельянович
Рождение ребёнка
06.07.1872 ст.
Отец ребёнка: Наумов Павел Емельянович
Рождение ребёнка
01.06.1878 ст.
Дочь: Агриппина Павловна
Отец ребёнка: Наумов Павел Емельянович
Рождение ребёнка
23.06.1879 ст.
Сын: Иван Павлович
Отец ребёнка: Наумов Павел Емельянович
Рождение ребёнка
01.02.1885 ст.
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Наумов Павел Емельянович
Смерть
Неизвестно