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Проняев Никита Александрович
Проняев Никита Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.09.2005
Пол
Мужской
Отец
Проняев Александр Владимирович
Мать
Проняева Ирина
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.2005
Отец:
Проняев Александр Владимирович
Мать:
Проняева Ирина
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