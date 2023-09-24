Волкова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1928

Дочь: Добровольская Тамара Александровна

Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Борис Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Юрий Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Людмила (Люся) Александровна

Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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