Волкова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1928
Дочь: Добровольская Тамара Александровна
Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Борис Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Юрий Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Людмила (Люся) Александровна
Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно