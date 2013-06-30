Кушик Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1954
Дата смерти30.06.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кушик Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушик Анна Николаевна
Мать ребёнка: Кушик Тамара Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кушик Тамара Григорьевна
Смерть
30.06.2013