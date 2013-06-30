Кушик Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушик Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1954

Дата смерти

30.06.2013

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушик Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Кушик Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушик Анна Николаевна

Мать ребёнка: Кушик Тамара Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушик Тамара Григорьевна

Смерть
30.06.2013
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