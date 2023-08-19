Кропотин Степан (Стенка) Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропотин Степан (Стенка) Еремеев

Место рождения

Линеевская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Кропотин Еремей (Еремка) Яковлев

Мать: не указана

Линеевская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Кропотин Мирон Степанов

Мать ребёнка: не указана

дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Кропотин Филипп Степанов

Мать ребёнка: не указана

дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1729
дер. Запольская, Святицкая волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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