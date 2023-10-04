Погорельчук Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорельчук Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1951

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1951

Отец: Погорельчук Яков Андреевич

Мать: Нина Ивановна

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