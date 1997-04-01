Копилевич Любовь Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1922
Дата смерти?.04.1997
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1922
Отец: Иванов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гвоздев Ростислав Николаевич
Смерть
?.04.1997