Копилевич Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копилевич Любовь Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1922

Дата смерти

?.04.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1922

Отец: Иванов Яков Иванович

Мать: Иванова Юлия Александровна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гвоздев Ростислав Николаевич

Смерть
?.04.1997
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