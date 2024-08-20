Панарина (Сундеева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Сундеева) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Иван Владимирович

Рождение ребёнка
02.10.1912

Сын: Панарин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Владимирович

Рождение ребёнка
20.04.1914

Дочь: (Панарина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Панарин Иван Владимирович

Рождение ребёнка
13.01.1916

Сын: Панарин Василий Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Владимирович

Смерть
Неизвестно

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