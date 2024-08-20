Панарина (Сундеева) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1912
Отец ребёнка: Панарин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
20.04.1914
Дочь: (Панарина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Панарин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
13.01.1916
Отец ребёнка: Панарин Иван Владимирович
Смерть
Неизвестно