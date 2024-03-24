Осипова Евдокея Степановна / Стефановна
Место рождения
Дата рождения28.02.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
28.02.1876 ст.
дата крещения - 29.02.1876 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Иван Иванович Источник: ГАЯО Метрически... Показать все
Смерть
Неизвестно