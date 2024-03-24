Осипова Евдокея Степановна / Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Евдокея Степановна / Стефановна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.02.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1876 ст.

Отец: Осипов Степан / Стефан Андреевич

Мать: Осипова Ирина Иудовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 29.02.1876 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Иван Иванович Источник: ГАЯО Метрически... Показать все
Смерть
Неизвестно
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