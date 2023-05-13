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Алипова Мелания Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1834 ст.
Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Алипов Семен Иванович

Отец ребёнка: Алипов Иван Галактионович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Алипова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Алипов Иван Галактионович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Алипова Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Алипов Иван Галактионович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Алипов Роман Иванович

Отец ребёнка: Алипов Иван Галактионович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Алипов Емельян Иванович

Отец ребёнка: Алипов Иван Галактионович

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алипов Иван Галактионович

Смерть
Неизвестно
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