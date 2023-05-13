Алипова Мелания Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1834 ст.
Рождение ребёнка
1836 ст.
Отец ребёнка: Алипов Иван Галактионович
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Алипова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Алипов Иван Галактионович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Алипова Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Алипов Иван Галактионович
Рождение ребёнка
1847 ст.
Отец ребёнка: Алипов Иван Галактионович
Рождение ребёнка
1850 ст.
Отец ребёнка: Алипов Иван Галактионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно