Минчёнок Вавила Яковлевич
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1872 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.09.1873 ст.
Сын: Минчёнок Сергей Вавилович
Мать ребёнка: Минчёнок Маланья Гавриловна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно