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Минчёнок Вавила Яковлевич

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1872 ст.

Жена: Минчёнок Маланья Гавриловна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.09.1873 ст.

Сын: Минчёнок Сергей Вавилович

Мать ребёнка: Минчёнок Маланья Гавриловна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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