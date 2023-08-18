Колотова Прасковья Астафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1918 ст.
Сын: Колотов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Колотов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотов Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно