Колотова Прасковья Астафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотова Прасковья Астафьевна

Колотова Прасковья Астафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1918 ст.

Сын: Колотов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Колотов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Алексей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close