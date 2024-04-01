Гаврилюк Яков
Место рожденияс.Рождественка, ДВК
Дата рождения24.04.1908
Дата смерти10.08.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1908
Отец: Гаврилюк Тимофей Иванович
Мать: Гаврилюк (Косюк) Павла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гаврилюк) Галина
Мать ребёнка: Гаврилюк (Моисеева) Глафира
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
конструктор
Образование
Неизвестно
Томский политехнический институт
Рождение ребёнка
20.01.1936
Дочь: Майсурадзе (Гаврилюк) Ольга
Мать ребёнка: Гаврилюк (Моисеева) Глафира
Рождение ребёнка
27.06.1943
Сын: Гаврилюк Юрий
Мать ребёнка: Гаврилюк (Моисеева) Глафира
Смерть
10.08.1992
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно