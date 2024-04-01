Гаврилюк Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилюк Яков

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Место рождения

с.Рождественка, ДВК

Дата рождения

24.04.1908

Дата смерти

10.08.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1908

Отец: Гаврилюк Тимофей Иванович

Мать: Гаврилюк (Косюк) Павла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гаврилюк) Галина

Мать ребёнка: Гаврилюк (Моисеева) Глафира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилюк (Моисеева) Глафира

Работа или профессия
Неизвестно
конструктор
Образование
Неизвестно
Томский политехнический институт
Рождение ребёнка
20.01.1936

Дочь: Майсурадзе (Гаврилюк) Ольга

Мать ребёнка: Гаврилюк (Моисеева) Глафира

Рождение ребёнка
27.06.1943

Сын: Гаврилюк Юрий

Мать ребёнка: Гаврилюк (Моисеева) Глафира

Смерть
10.08.1992
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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