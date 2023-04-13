Счастнева Клара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счастнева Клара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1952

Дочь: Андреева Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Счастнев Виктор Михайлович

Спас- Заулок
Рождение ребёнка
1955

Сын: Счастнев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Счастнев Виктор Михайлович

Уральск
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Анна Викторовна

Отец ребёнка: Счастнев Виктор Михайлович

Уральск
Рождение ребёнка
1962

Дочь: Галина Викторовна

Отец ребёнка: Счастнев Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счастнев Виктор Михайлович

Смерть
Неизвестно
Уральск
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