Счастнева Клара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1952
Дочь: Андреева Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Счастнев Виктор Михайлович
Спас- Заулок
Рождение ребёнка
1955
Сын: Счастнев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Счастнев Виктор Михайлович
Уральск
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Анна Викторовна
Отец ребёнка: Счастнев Виктор Михайлович
Уральск
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Галина Викторовна
Отец ребёнка: Счастнев Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Уральск