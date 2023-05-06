Серебренников Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.07.1891 ст.
Богородское, Ростокинская волость, Московский уезд
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Московский Университет
Смерть
Неизвестно