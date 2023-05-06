Серебренников Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренников Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.07.1891 ст.

Жена: Серебренникова Конкордия Ивановна

Богородское, Ростокинская волость, Московский уезд
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Московский Университет
Смерть
Неизвестно
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