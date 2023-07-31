Горшенина (Горшенина) Евдокия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анна Якимовна (Яковлевна)
Отец ребёнка: Горшенин Яким (Яков) Дементий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Екатерина Якимовна (Яковлевна)
Отец ребёнка: Горшенин Яким (Яков) Дементий
Рождение ребёнка
01.12.1904
Дочь: Ульяна Якимовна (Яковлевна)
Отец ребёнка: Горшенин Яким (Яков) Дементий
Рождение ребёнка
13.11.1906
Дочь: Варвара Якимовна (Яковлевна)
Отец ребёнка: Горшенин Яким (Яков) Дементий
Рождение ребёнка
30.05.1908
Дочь: Авдотья Якимовна (Яковлевна)
Отец ребёнка: Горшенин Яким (Яков) Дементий
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно