Горшенина (Горшенина) Евдокия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Горшенина) Евдокия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анна Якимовна (Яковлевна)

Отец ребёнка: Горшенин Яким (Яков) Дементий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Екатерина Якимовна (Яковлевна)

Отец ребёнка: Горшенин Яким (Яков) Дементий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1904

Дочь: Ульяна Якимовна (Яковлевна)

Отец ребёнка: Горшенин Яким (Яков) Дементий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1906

Дочь: Варвара Якимовна (Яковлевна)

Отец ребёнка: Горшенин Яким (Яков) Дементий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1908

Дочь: Авдотья Якимовна (Яковлевна)

Отец ребёнка: Горшенин Яким (Яков) Дементий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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