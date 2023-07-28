Горшенин Яким (Яков) Дементий
Место рождения
Дата рождения17.10.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1861
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анна Якимовна (Яковлевна)
Мать ребёнка: Горшенина Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Екатерина Якимовна (Яковлевна)
Мать ребёнка: Горшенина Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
01.12.1904
Дочь: Ульяна Якимовна (Яковлевна)
Мать ребёнка: Горшенина Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
13.11.1906
Дочь: Варвара Якимовна (Яковлевна)
Мать ребёнка: Горшенина Евдокия Романовна
Рождение ребёнка
30.05.1908
Дочь: Авдотья Якимовна (Яковлевна)
Мать ребёнка: Горшенина Евдокия Романовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно