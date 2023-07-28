Горшенин Яким (Яков) Дементий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенин Яким (Яков) Дементий

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.10.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1861

Отец: Горшенин Дементий Никитич

Мать: Горшенина Матрена Егоровна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анна Якимовна (Яковлевна)

Мать ребёнка: Горшенина Евдокия Романовна

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Екатерина Якимовна (Яковлевна)

Мать ребёнка: Горшенина Евдокия Романовна

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1904

Дочь: Ульяна Якимовна (Яковлевна)

Мать ребёнка: Горшенина Евдокия Романовна

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1906

Дочь: Варвара Якимовна (Яковлевна)

Мать ребёнка: Горшенина Евдокия Романовна

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1908

Дочь: Авдотья Якимовна (Яковлевна)

Мать ребёнка: Горшенина Евдокия Романовна

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно