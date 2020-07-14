Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1956

Дата смерти

14.07.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1956

Отец: не указан

Мать: Нина

Смерть
14.07.2020
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