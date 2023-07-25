Мотылев Анатолий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотылев Анатолий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1926

Сын: Мотылев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Мотылева Мария Кировна

Константиновка, Константиновский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1954
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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