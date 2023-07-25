Мотылев Анатолий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1926
Сын: Мотылев Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Мотылева Мария Кировна
Константиновка, Константиновский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1954
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область