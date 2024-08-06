Низамова (Сафина) Фархизиган Зарифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низамова (Сафина) Фархизиган Зарифовна

Место рождения

Картапа, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1926

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

Дети

1958 г.р.
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1964 г.р.
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Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Сафин Зариф

Мать: Сафина Хуснизиган Назмутдиновна

Картапа, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низамов Зиятдин

Картапа, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низамов Зиятдин

Картапа, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низамов Зиятдин

Картапа, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Низамов Зиятдин

Рождение ребёнка
1958

Дочь: (Низамова) Глюса Зиятдиновна

Отец ребёнка: Низамов Зиятдин

Картапа, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Низамов Зиятдин

Картапа, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1964

Сын: Низамов Фанис Зиятдинович

Отец ребёнка: Низамов Зиятдин

Картапа, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1995

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