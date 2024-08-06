Низамова (Сафина) Фархизиган Зарифовна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Сафин Зариф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Низамов Зиятдин
Рождение ребёнка
1958
Дочь: (Низамова) Глюса Зиятдиновна
Отец ребёнка: Низамов Зиятдин
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1964
Сын: Низамов Фанис Зиятдинович
Отец ребёнка: Низамов Зиятдин
Смерть
1995