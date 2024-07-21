Гувакова Федосья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гувакова Федосья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Гуваков Василий Семенович

Тугуша, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Гуваков Василий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуваков Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуваков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Гуваков Василий Семенович

Тугуша, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.05.1930

Сын: Гуваков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Гуваков Василий Семенович

Тугуша, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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