Гувакова Федосья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Гуваков Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Гуваков Василий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуваков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Гуваков Василий Семенович
Рождение ребёнка
09.05.1930
Сын: Гуваков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Гуваков Василий Семенович
Смерть
Неизвестно