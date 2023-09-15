Захарова-Трофимова (Артамонова) Мария Флоровна
Место рождения
Дата рождения1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1863 ст.
Рождение ребёнка
22.01.1866 ст.
Сын: Захаров-Трофимов Иоанн (Иван) Андреевич
Отец ребёнка: Захаров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1868 ст.
Сын: Захаров-Трофимов Макарий Андреевич
Отец ребёнка: Захаров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1869 ст.
Сын: Захаров-Трофимов Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Захаров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1871 ст.
Сын: Захаров-Трофимов Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Захаров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1872 ст.
Дочь: Захарова-Трофимова Пераскева Андреевна
Отец ребёнка: Захаров Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно