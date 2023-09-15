Захарова-Трофимова (Артамонова) Мария Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова-Трофимова (Артамонова) Мария Флоровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.10.1863 ст.

Муж: Захаров Андрей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1866 ст.

Сын: Захаров-Трофимов Иоанн (Иван) Андреевич

Отец ребёнка: Захаров Андрей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1868 ст.

Сын: Захаров-Трофимов Макарий Андреевич

Отец ребёнка: Захаров Андрей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.09.1869 ст.

Сын: Захаров-Трофимов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Захаров Андрей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1871 ст.

Сын: Захаров-Трофимов Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Захаров Андрей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1872 ст.

Дочь: Захарова-Трофимова Пераскева Андреевна

Отец ребёнка: Захаров Андрей Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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