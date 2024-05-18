Кулик (Куличенко) Артем (Артемон) Семенович
Место рождения
Дата рождения12.04.1802
Дата смертиОколо 1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1802
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B366-6?i=706&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно
После смерти мужа, замуж Прасковья так и не выходила
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Царенко (Куличенко) Прасковья (Параскева) Артёмовна
Мать ребёнка: Куличенко Прасковья (Параскева) Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Кулик (Куличенко) Иван Артёмович
Мать ребёнка: Куличенко Прасковья (Параскева) Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Куличенко Прасковья (Параскева) Васильевна
Смерть
Около 1832