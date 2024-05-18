Кулик (Куличенко) Артем (Артемон) Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Куличенко) Артем (Артемон) Семенович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

12.04.1802

Дата смерти

Около 1832

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1802

Отец: Кулик (Куличенко) Семен Иванович

Мать: Кулик Матрона Ефимовна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B366-6?i=706&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куличенко Прасковья (Параскева) Васильевна

Завадовка, Черкаська область
После смерти мужа, замуж Прасковья так и не выходила
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Царенко (Куличенко) Прасковья (Параскева) Артёмовна

Мать ребёнка: Куличенко Прасковья (Параскева) Васильевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Кулик (Куличенко) Иван Артёмович

Мать ребёнка: Куличенко Прасковья (Параскева) Васильевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Кулик Григорий Артёмович

Мать ребёнка: Куличенко Прасковья (Параскева) Васильевна

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Около 1832
Завадовка, Черкаська область

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