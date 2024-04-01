Тонконогов Степан Казак Ст. Камышловой Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонконогов Степан Казак Ст. Камышловой Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тонконогов Александр Казак Р.Камышлова Мосеев

Мать: Тонконогова Марфа Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тонконогов Дмитрий? Степанов

Мать ребёнка: Тонконогова (Малышева?) Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопьева (Тонконогова?) Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: Тонконогова (Малышева?) Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тонконогов Денис Степанов

Мать ребёнка: Тонконогова (Малышева?) Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тонконогова (Малышева?) Марфа Иванова

Рождение ребёнка
30.10.1859

Сын: Тонконогов Георгий Степанов

Мать ребёнка: Тонконогова (Малышева?) Марфа Иванова

Рождение ребёнка
21.06.1872

Сын: Тонконогов Иван Степанов

Мать ребёнка: Тонконогова (Малышева?) Марфа Иванова

Рождение ребёнка
11.01.1877

Дочь: (Тонконогова) Татьяна Степанова

Мать ребёнка: Тонконогова (Малышева?) Марфа Иванова

Смерть
Неизвестно

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