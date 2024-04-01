Тонконогов Степан Казак Ст. Камышловой Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тонконогов Дмитрий? Степанов
Мать ребёнка: Тонконогова (Малышева?) Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тонконогов Денис Степанов
Мать ребёнка: Тонконогова (Малышева?) Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1859
Сын: Тонконогов Георгий Степанов
Мать ребёнка: Тонконогова (Малышева?) Марфа Иванова
Рождение ребёнка
21.06.1872
Мать ребёнка: Тонконогова (Малышева?) Марфа Иванова
Рождение ребёнка
11.01.1877
Дочь: (Тонконогова) Татьяна Степанова
Мать ребёнка: Тонконогова (Малышева?) Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно