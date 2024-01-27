Болдырева Анна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Авдотья Матвеевна
Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Матвей Савостьянович
Россия
Рождение ребёнка
1807
Сын: Bolderoff Болдырев Евдоким Матвеев
Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Матвей Савостьянович
Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Аксинья Матвеева
Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Матвей Савостьянович
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1814
Сын: Bolderoff Болдырев Никифор Матвеевич
Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Матвей Савостьянович
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно