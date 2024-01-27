Болдырева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева Анна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Авдотья Матвеевна

Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Матвей Савостьянович

Россия
Рождение ребёнка
1807

Сын: Bolderoff Болдырев Евдоким Матвеев

Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Матвей Савостьянович

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Аксинья Матвеева

Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Матвей Савостьянович

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1814

Сын: Bolderoff Болдырев Никифор Матвеевич

Отец ребёнка: Bolderoff Болдырев Матвей Савостьянович

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bolderoff Болдырев Матвей Савостьянович

Смерть
Неизвестно
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