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Шерстин Алексей Яковлев

Место рождения

д.Карачево Перемышльского уезда

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: Шерстин-Тихонов Яков Галактионов

Мать: Шерстина-Тихонова Екатерина Семёнова

д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
?.08.1862

Сын: Шерстин Иван Алексеев

Мать ребёнка: Шерстина Мария Яковлева

Рождение ребёнка
23.06.1863

Сын: Шерстин Павел Алексеев

Мать ребёнка: Шерстина Мария Яковлева

д.Карачево Перемышльского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстина Мария Яковлева

Смерть
Неизвестно
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