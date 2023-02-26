Шерстин Алексей Яковлев
Место рожденияд.Карачево Перемышльского уезда
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
д.Карачево Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
?.08.1862
Мать ребёнка: Шерстина Мария Яковлева
Рождение ребёнка
23.06.1863
Мать ребёнка: Шерстина Мария Яковлева
д.Карачево Перемышльского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шерстина Мария Яковлева
Смерть
Неизвестно