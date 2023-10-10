Reimers Boris Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти23.06.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
07.01.1918
Жена: Reimers Jean
Рождение ребёнка
22.02.1919
Дочь: Reimers Olga
Мать ребёнка: Reimers Jean
Рождение ребёнка
18.11.1920
Дочь: Reimers Wera
Мать ребёнка: Reimers Jean
Работа или профессия
Неизвестно
русский, образование: высшее, б/п, НИИ Гипрооргстроя: преподаватель английского языка (в прошлом кадровый офицер царского флота, мичман), пр
Смерть
23.06.1938