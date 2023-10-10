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Reimers Boris Дмитриевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1896

Дата смерти

23.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Reimers Dmitrii Васильевич

Мать: Reimers Maria Dmitriewna

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
07.01.1918

Жена: Reimers Jean

Рождение ребёнка
22.02.1919

Дочь: Reimers Olga

Мать ребёнка: Reimers Jean

Рождение ребёнка
18.11.1920

Дочь: Reimers Wera

Мать ребёнка: Reimers Jean

Работа или профессия
Неизвестно
русский, образование: высшее, б/п, НИИ Гипрооргстроя: преподаватель английского языка (в прошлом кадровый офицер царского флота, мичман), пр
Смерть
23.06.1938
Москва, город федерального значения Москва
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