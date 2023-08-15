Славутинский Александр Иванович

Славутинский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славутинский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ломшакова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Славутинская Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Славутинская Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Славутинская Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Славутинская Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно
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