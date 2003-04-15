Ефимова (Ефимова) Маланья Мануиловна
Место рожденияБурятия, Бичурский район, село Билютай
Дата рождения14.01.1924
Дата смерти15.04.2003
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1924
Отец: Ефимов Мануил Михеевич
Мать: Ефимова Александра
Бурятия, Бичурский район, село Билютай
Рождение ребёнка
21.02.1949
Отец ребёнка: Ефимов Степан Исакович
Бурятия, Бичурский район, село Билютай
Смерть
15.04.2003