Ефимова (Ефимова) Маланья Мануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Ефимова) Маланья Мануиловна

Место рождения

Бурятия, Бичурский район, село Билютай

Дата рождения

14.01.1924

Дата смерти

15.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1924

Отец: Ефимов Мануил Михеевич

Мать: Ефимова Александра

Бурятия, Бичурский район, село Билютай
Рождение ребёнка
21.02.1949

Сын: Ефимов Панфил Степанович

Отец ребёнка: Ефимов Степан Исакович

Бурятия, Бичурский район, село Билютай
Смерть
15.04.2003
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