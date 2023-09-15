Иванов Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Иванов Пётр
Мать ребёнка: Иванова Ольга
Рождение ребёнка
10.08.1913
Дочь: Терентьева Лидия Александровна
Мать ребёнка: Иванова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Николай Александрович
Мать ребёнка: Иванова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Иванова Ольга
Смерть
Около 1928
Умер от сердечной болезни