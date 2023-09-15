Иванов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1928

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Иванов Пётр

Мать ребёнка: Иванова Ольга

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.08.1913

Дочь: Терентьева Лидия Александровна

Мать ребёнка: Иванова Ольга

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Александрович

Мать ребёнка: Иванова Ольга

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Иванова Ольга

Смерть
Около 1928
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Умер от сердечной болезни
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