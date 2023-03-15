Вахитова Гыйлмикамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахитова Гыйлмикамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Вахитов Минхаж Гарифжан улы

Отец ребёнка: Вахитов Гарифжан Габдулвахит улы

Рождение ребёнка
1909

Сын: Вахитов Миннахмат Гарифжан улы

Отец ребёнка: Вахитов Гарифжан Габдулвахит улы

Рождение ребёнка
27.12.1910

Дочь: Вахитова Шаригол Гарифжан кызы

Отец ребёнка: Вахитов Гарифжан Габдулвахит улы

Смерть
Неизвестно
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