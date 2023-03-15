Вахитова Гыйлмикамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Вахитов Минхаж Гарифжан улы
Отец ребёнка: Вахитов Гарифжан Габдулвахит улы
Рождение ребёнка
1909
Сын: Вахитов Миннахмат Гарифжан улы
Отец ребёнка: Вахитов Гарифжан Габдулвахит улы
Рождение ребёнка
27.12.1910
Дочь: Вахитова Шаригол Гарифжан кызы
Отец ребёнка: Вахитов Гарифжан Габдулвахит улы
Смерть
Неизвестно