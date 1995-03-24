Левина (Тришонкова) Апполинария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина (Тришонкова) Апполинария Николаевна

Место рождения

Сибла, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.09.1925

Дата смерти

24.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1925

Отец: Тришонков Николай Григорьевичь

Мать: Тришонкова Мария Васильевна

Сибла, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Брат: Тришонков Николай Николаевич его жена: Тришонкова (Смирнова) Вера Дмитриевна Брат: Тришонков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
12.09.1961

Дочь: Неуступова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Левин Василий Васильевич

Место жительства
До 24.03.1995
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Василий Васильевич

Смерть
24.03.1995
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