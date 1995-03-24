Левина (Тришонкова) Апполинария Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.09.1925
Дата смерти24.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1925
Брат: Тришонков Николай Николаевич его жена: Тришонкова (Смирнова) Вера Дмитриевна Брат: Тришонков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
12.09.1961
Дочь: Неуступова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Левин Василий Васильевич
Место жительства
До 24.03.1995
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1995