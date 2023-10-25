Затовка Валерий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затовка Валерий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кристина Валерьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Кристина Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кристина Валерьевна

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