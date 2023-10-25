Затовка Валерий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кристина Валерьевна
Развод
Неизвестно
Жена: Кристина Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кристина Валерьевна