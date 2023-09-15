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Аникин Полиект Васильевич

Место рождения

Смолиха, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Аникин Василий Андреев

Мать: Аникина Варвара Иванова

Смолиха, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
22.01.1901

Жена: Аникина Евдокия Федоровна

Восприемники по жениху: Василий Потапов Хохлов.
Рождение ребёнка
12.03.1902

Сын: Аникин Алексей Полиектович

Мать ребёнка: Аникина Евдокия Федоровна

Восприемники: Петр Федоров Дюков, Мария Федоровна Дюкова
Рождение ребёнка
25.11.1905

Сын: Аникин Павел Полиектович

Мать ребёнка: Аникина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
16.06.1907

Дочь: Аникина Анна Полиектовна

Мать ребёнка: Аникина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
27.09.1908

Дочь: Аникина Пелагея Полиектовна

Мать ребёнка: не указана

Смолиха, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.11.1911

Сын: Аникин Михаил Полиектович

Мать ребёнка: Аникина Евдокия Федоровна

Смолиха, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.11.1913

Сын: Аникин Федор Полиектович

Мать ребёнка: Аникина Евдокия Федоровна

Смолиха, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.06.1915

Сын: Аникин Иоанн Полиектович

Мать ребёнка: Аникина Евдокия Федоровна

Смолиха, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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