Аникин Полиект Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Аникин Василий Андреев
Мать: Аникина Варвара Иванова
Бракосочетание
22.01.1901
Восприемники по жениху: Василий Потапов Хохлов.
Рождение ребёнка
12.03.1902
Сын: Аникин Алексей Полиектович
Мать ребёнка: Аникина Евдокия Федоровна
Восприемники: Петр Федоров Дюков, Мария Федоровна Дюкова
Рождение ребёнка
25.11.1905
Мать ребёнка: Аникина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
16.06.1907
Дочь: Аникина Анна Полиектовна
Мать ребёнка: Аникина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
27.09.1908
Дочь: Аникина Пелагея Полиектовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1911
Сын: Аникин Михаил Полиектович
Мать ребёнка: Аникина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
09.11.1913
Мать ребёнка: Аникина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
24.06.1915
Мать ребёнка: Аникина Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно