Федоров Федор Акимов
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Федоров Аким Сергеев
Рождение ребёнка
06.04.1876
Дочь: Александра Федорова
Мать ребёнка: Федорова Параскева Никитина
Рождение ребёнка
18.07.1881
Сын: Федоров Илья Федоров
Мать ребёнка: Федорова Параскева Никитина
Рождение ребёнка
16.01.1891
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: Федорова Параскева Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно