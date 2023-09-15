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Федоров Федор Акимов

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Федоров Аким Сергеев

Мать: Федорова Параскева Федорова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1876

Дочь: Александра Федорова

Мать ребёнка: Федорова Параскева Никитина

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1881

Сын: Федоров Илья Федоров

Мать ребёнка: Федорова Параскева Никитина

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1891

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: Федорова Параскева Никитина

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Параскева Никитина

Смерть
Неизвестно
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