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(Кувыркина) Ольга Иванова

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.07.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1869

Отец: Кувыркин Иван Константинов

Мать: 2 Жена Кувыркина Татьяна Андреева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, л.80, запись 8
Крещение
06.07.1869
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, л.80, запись 8Восприемники: Великосельской волости села Великого крестьянин Алексей Константинов с сестрой своей Евдокией Константиновой. Таинство совершал священник ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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