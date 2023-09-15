(Кувыркина) Ольга Иванова
Место рождения
Дата рождения05.07.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1869
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, л.80, запись 8
Крещение
06.07.1869
ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, л.80, запись 8Восприемники: Великосельской волости села Великого крестьянин Алексей Константинов с сестрой своей Евдокией Константиновой. Таинство совершал священник ... Показать все
Смерть
Неизвестно