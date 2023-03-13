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Кочурова Татьяна Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Хардина Настасья

Отец ребёнка: Кочуровъ Данила

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кочуровъ Прокофий

Отец ребёнка: Кочуровъ Данила

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Кочуровъ Данила

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кочуровъ Харитонъ

Отец ребёнка: Кочуровъ Данила

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кочуровъ Никонъ

Отец ребёнка: Кочуровъ Данила

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Кочуровъ Данила

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочуровъ Данила

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