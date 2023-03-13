Кочурова Татьяна Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Хардина Настасья
Отец ребёнка: Кочуровъ Данила
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кочуровъ Прокофий
Отец ребёнка: Кочуровъ Данила
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Кочуровъ Данила
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кочуровъ Харитонъ
Отец ребёнка: Кочуровъ Данила
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кочуровъ Никонъ
Отец ребёнка: Кочуровъ Данила
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Кочуровъ Данила
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочуровъ Данила