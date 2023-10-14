Боков Гавриил Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боков Ларион Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1863
Дочь: Бокова Стефанида Гаврииловна
Мать ребёнка: Бокова Александра Пиминова
Рождение ребёнка
25.05.1868
Мать ребёнка: Бокова Александра Пиминова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бокова Александра Пиминова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно