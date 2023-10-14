Боков Гавриил Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боков Гавриил Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боков Ларион Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1863

Дочь: Бокова Стефанида Гаврииловна

Мать ребёнка: Бокова Александра Пиминова

Рождение ребёнка
25.05.1868

Сын: Боков Иоанн Гавриилович

Мать ребёнка: Бокова Александра Пиминова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боков Павел Гавриилович

Мать ребёнка: Бокова Александра Пиминова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокова Александра Пиминова

Смерть
Неизвестно
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