Седымова (Валова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Валов Степан Михайлович
Мать: Валова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1885 ст.
Сын: Седымов Наум Галактионович
Отец ребёнка: Седымов Галактион Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1887
Сын: Седымов Николай Галактионович
Отец ребёнка: Седымов Галактион Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1890
Сын: Седымов Иван Галактионович
Отец ребёнка: Седымов Галактион Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1891
Дочь: Седымова Анна Галактионовна
Отец ребёнка: Седымов Галактион Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1894
Сын: Седымов Яков Галактионович
Отец ребёнка: Седымов Галактион Иванович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Седымов Александр Галактионович
Отец ребёнка: Седымов Галактион Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1902
Сын: Седымов Андрей Галактионович
Отец ребёнка: Седымов Галактион Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1905
Дочь: Седымова Александра Галактионовна
Отец ребёнка: Седымов Галактион Иванович