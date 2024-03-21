Седымова (Валова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седымова (Валова) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Валов Степан Михайлович

Мать: Валова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седымов Галактион Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1885 ст.

Сын: Седымов Наум Галактионович

Отец ребёнка: Седымов Галактион Иванович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
05.12.1887

Сын: Седымов Николай Галактионович

Отец ребёнка: Седымов Галактион Иванович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.08.1890

Сын: Седымов Иван Галактионович

Отец ребёнка: Седымов Галактион Иванович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
05.05.1891

Дочь: Седымова Анна Галактионовна

Отец ребёнка: Седымов Галактион Иванович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.01.1894

Сын: Седымов Яков Галактионович

Отец ребёнка: Седымов Галактион Иванович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Седымов Александр Галактионович

Отец ребёнка: Седымов Галактион Иванович

Рождение ребёнка
02.10.1902

Сын: Седымов Андрей Галактионович

Отец ребёнка: Седымов Галактион Иванович

Рождение ребёнка
17.03.1905

Дочь: Седымова Александра Галактионовна

Отец ребёнка: Седымов Галактион Иванович

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