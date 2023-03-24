Melttari Johannes
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1791
Дата смерти20.04.1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1819
Жена: Melttari Anna
Рождение ребёнка
21.03.1820
Дочь: Eva Elisabet
Мать ребёнка: Melttari Anna
Рождение ребёнка
23.09.1839
Дочь: Tompuri Anna-Maria
Мать ребёнка: Melttari Anna
Смерть
20.04.1847