Melttari Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Melttari Johannes

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1791

Дата смерти

20.04.1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1819

Жена: Melttari Anna

Рождение ребёнка
21.03.1820

Дочь: Eva Elisabet

Мать ребёнка: Melttari Anna

Рождение ребёнка
23.09.1839

Дочь: Tompuri Anna-Maria

Мать ребёнка: Melttari Anna

Смерть
20.04.1847
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